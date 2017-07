Touring prévoit une circulation très difficile (rouge) sur le ring de Bruxelles et les environs de Liège et d'Anvers avec de longues files vendredi et samedi en direction du sud, essentiellement en raison du début des vacances scolaires dans différentes régions en Europe, annonce-t-il lundi dans un communiqué.

Dimanche, la circulation sera par contre fluide (vert). Les retours ne devraient poser aucun problème ce week-end. Les congés du bâtiment débutent ce week-end dans la plupart des régions en Belgique. Vendredi après-midi et samedi matin, les automobilistes risquent d'être pris dans des embouteillages sur la E40 en direction de la côte, la E411 vers les Ardennes, ainsi que sur la E19 et la E17 vers Paris (orange). Sur le ring de Bruxelles et les environs de Liège et d'Anvers, la circulation sera très dense vendredi.

En France, les congés scolaires débutent ce week-end et Touring s'attend à une circulation très difficile vendredi en Île-de-France (rouge) et très chargée ailleurs dans le pays dans le sens des départs (orange). Samedi est annoncé rouge partout dans l'Hexagone en direction du sud, et de gros problèmes sont à prévoir sur les axes Paris - Bordeaux - Espagne, Paris - Clermont-Ferrand - Espagne et Lyon - Orange - Espagne.

Dimanche, la circulation sera encore très chargée dans la région Rhône - Alpes. Ailleurs, la circulation sera fluide (vert).

En Allemagne, Touring prévoit une circulation dense avec quelques ralentissements en direction du sud vendredi après-midi et soir ainsi que samedi (orange). En Suisse et en Autriche, le samedi est classé rouge dans le sens des départs, tandis qu'en Italie et en Espagne, Touring annonce une circulation dense mais fluide (jaune).