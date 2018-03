La consommation d'électricité des ménages et des PME est en baisse, plus de 6% en près d'une décennie, confirment les chiffres 2017 de la fédération des gestionnaires de réseau, Synergrid, rapporte L'Echo mardi. Depuis 2008, la consommation des ménages et des PME a baissé de plus de 6%, passant de 57,5 TWh à 53,8 TWh. "Sur plusieurs années, la baisse au niveau de la distribution est claire", confirme Bérénice Crabs, secrétaire générale de Synergrid.

"Cette diminution n'est pas vraiment une surprise", commente Stéphane Bocqué, communication manager à la Febeg, la fédération qui rassemble la plupart des fournisseurs d'énergie en Belgique. "Même si les gens utilisent de plus en plus le vecteur électricité, l'efficacité énergétique joue, avec des appareils de plus en plus performants, mais aussi le développement de contrats de prestations énergétiques par les fournisseurs, ce qui permet un découplage entre croissance économique et consommation électrique."

A Bruxelles, "cela fait plusieurs années déjà que nous avions remarqué le phénomène. Il n'y a plus de doutes, la tendance est vraiment confirmée: il s'agit d'un phénomène structurel, et non d'un phénomène conjoncturel", souligne pour sa part Philippe Massart, directeur communication du gestionnaire de réseaux bruxellois Sibelga.