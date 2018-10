Les listes qualifiées de "citoyennes" ont connu des fortunes diverses dimanche dernier, à l’occasion des élections communales, selon le politologue Régis Dandoy (UGent et UCLouvain).

Selon lui, il est toutefois nécessaire de distinguer deux types de listes citoyennes, les véritables et celles émanant de membres et/ou de sections locales de partis traditionnels. "Je ne dispose pas encore de l’analyse quantitative. Ce travail est en cours. Mais il est déjà clair que les véritables listes citoyennes, composées de citoyens novices désirant changer les choses, n’ont pas rencontré un franc succès, analyse Régis Dandoy. Ceci est sans doute dû à la difficulté de mener campagne quand on n’a pas d’expérience, pas de staff important pour, par exemple, coller des affiches ou imprimer des tracts, et peu de budget."

À côté de ces quelques vraies listes citoyennes, de nombreuses listes arborant des dénominations semblables étaient bien souvent composées de membres de partis traditionnels ou constituées par des sections locales de ces partis. Celles-ci ont connu un certain succès. "Prenez par exemple la liste Change.brussels, à la Ville de Bruxelles. Elle était composée de nombreux membres d’une section locale (SP.A en l’occurrence, NdlR). Ces listes affirment incarner le renouveau alors qu’il s’agit davantage de marketing."

Des sections ou des membres du CDH

Le chercheur a constaté qu’un nombre important de listes de ce type étaient composées par des sections ou des membres du CDH. "Cela a été une attitude massive chez les membres de ce parti", indique M. Dandoy. Un cas d’école : la liste intitulée Citoyens aux Bons-Villers (Hainaut) était ainsi tirée par le chef de cabinet du ministre CDH René Collin. Elle a ravi le mayorat. "Mais ce phénomène n’est pas propre aux communes rurales. On a ainsi vu des listes de ce type en Région bruxelloise, là où les partis affichent traditionnellement leur sigle. Ces listes, qui jouent la carte du renouveau tout en disposant de moyens, peuvent donc engranger des succès."