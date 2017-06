La sécheresse qui frappe la Belgique depuis presque un an a des conséquences terribles sur les agriculteurs, qu’ils soient éleveurs ou cultivateurs. Les premiers n’ont pas pu faucher suffisamment d’herbe pour nourrir leur bétail pendant l’hiver et les seconds voient le spectre d’une récolte de céréales et de légumes calamiteuse se profiler. Dans les deux cas, l’impact financier sera lourd sur le secteur agricole wallon, qui peine déjà à dégager de la rentabilité. Des initiatives, privée et publique, ont été prises pour donner une bouffée d’oxygène aux victimes de ces conditions climatiques extrêmes.

Report de remboursement

La banque coopérative Crelan, qui compte de très nombreux agriculteurs parmi ses clients, a fait savoir qu’elle leur offre la possibilité de reporter le remboursement du capital de leur crédit d’investissement pendant un an, "pour aider à soulager la pression sur la position de liquidités des entreprises touchées, dans l’attente d’une compensation financière, que l’entrepreneur pourrait obtenir éventuellement plus tard via le Fonds des calamités", explique Philippe Voisin, le CEO de Crelan.

Deux conditions sont exigées : une constatation des dégâts doit être établie et un dossier de demande d’indemnisation introduit auprès du Fonds des calamités agricoles.

Du côté du ministère wallon de l’Agriculture, on invite d’ailleurs les agriculteurs à faire constater les dégâts causés par la sécheresse afin d’ouvrir la voie à un dédommagement. Mais problème : on a appris jeudi que l’Institut royal météorologique ne reconnaissait pas, pour l’instant, le caractère exceptionnel de la sécheresse qui a frappé la Belgique de début mai au 15 juin. Et, sans cela, aucune reconnaissance comme calamité agricole n’est possible.

Partenariat céréaliers/éleveurs

En attendant un éventuel revirement de situation et après concertation avec les syndicats agricoles, le ministre René Collin (CDH) encourage les producteurs de céréales à ne pas broyer leurs pailles, qui pourraient servir de complément fourrager pour le bétail. Les céréaliers pourraient aussi utiliser des semences à destination fourragère pour les prochains couverts hivernaux. Le but : conclure des contrats de valorisation de certaines tournières (bords de champs enherbés) et de Surfaces d’intérêt écologique (zones à haute valeur écologique situées dans les espaces agricoles) avec des éleveurs en manque de fourrage.

Le ministère étudie la possibilité d’accorder une aide financière pour que les éleveurs puissent faire face aux surcoûts engendrés par l’achat d’alimentation pour leurs animaux.

Enfin, deux demandes vont être introduites par la Wallonie auprès de la Commission européenne. D’une part, pour permettre le fauchage anticipé des tournières et Surfaces d’intérêt écologique et récupérer ainsi un peu plus de fourrage. D’autre part, le ministre souhaite qu’à partir du 16 octobre on autorise le paiement d’avances plus élevées des aides du premier pilier (75 % au lieu de 50) et des aides surfaces du deuxième pilier (jusqu’à 85 %) de la Politique agricole commune.