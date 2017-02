Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné lundi pour la première fois un djihadiste revenu de Syrie pour avoir commis là-bas un assassinat terroriste. Hakim E., 24 ans et originaire de Vilvorde, a ainsi écopé de 28 ans de prison assortis d'une mise à disposition de 10 ans du tribunal d'application des peines. Cinq autres djihadistes, poursuivis pour leur participation à une vidéo mettant en scène une décapitation, ont été acquittés faute de preuves par le tribunal.





Devine ! Aujourd’hui, j’ai tué quelqu’un." Lorsque, le 14 janvier 2013, Hakim Elouassaki fait cette confidence à sa petite amie restée à Vilvorde, il ne sait pas que son téléphone est sur écoute. Il ignore sans doute aussi qu’il quittera un jour la Syrie, où, comme d’autres membres de Sharia4Belgium, il a rejoint des groupes djihadistes.

Et il explique encore que l’homme qu’il a abattu à la kalachnikov l’a été car son frère n’avait pu verser que 30 000 euros alors que le montant de la rançon avait été fixé à 70 000 euros. Dans une autre conversation, également interceptée, Hakim Elouassaki raconte qu’un Arménien chrétien a été libéré après que sa famille eut versé 30 000 euros.

Un premier jugement pour assassinat terroriste

Ce lundi, le tribunal correctionnel d’Anvers se prononce sur la peine à lui infliger pour assassinat. Ce sera là une première : jamais encore des Belges n’avaient été poursuivis pour des crimes commis en Syrie. Ils étaient simplement poursuivis pour participation aux activités d’un groupe terroriste. Il est ici question d’assassinat, commis dans un cadre terroriste.

Hakim Elouassaki est le seul sur le banc des prévenus mais le tribunal rendra aussi, par défaut, un jugement à l’encontre de cinq autres membres de Sharia4Belgium, qui, comme lui, avaient déjà été condamnés dans le procès Sharia4Belgium.

Ces cinq jeunes de Vilvorde ou d’Anvers seraient toujours en Syrie. Trois - dont son frère Houssien - y seraient morts. Ils ont été condamnés par défaut au procès Sharia4Belgium à l’hiver 2014-2015.

Si Hakim Elouassaki est rentré en Belgique, c’est en raison de graves blessures. Il a été atteint par des éclats de grenade à la tête. Lors du procès Sharia4Belgium, son cas avait été disjoint afin de vérifier s’il était véritablement en état d’être jugé. Cette question a encore été au cœur du procès qui s’achève aujourd’hui.

Sa défense a indiqué qu’il ne fallait pas forcément donner foi à ses aveux aux enquêteurs car son cerveau a été atteint. Confronté sans cesse à la même question, Hakim Elouassaki avait reconnu l’assassinat d’un homme seulement identifié comme étant "un chiite" âgé d’une quarantaine d’années. Il était ensuite revenu sur ses aveux, pourtant très détaillés.

"Je l’ai tué avec une kalachnikov", avait-il dit. Il avait précisé que cela s’était produit en début de matinée, vers 9 h. Il avait ainsi été emmené dans un appartement à l’extérieur d’Alep où se trouvaient 20 personnes masquées. On lui avait donné l’arme, lui expliquant qu’il devait tuer la personne qui se trouvait dans une pièce adjacente.

L’homme portait un jeans, une veste noire et des chaussures classiques. La première fois, avait expliqué Hakim Elouassaki, il avait tiré à côté : "Je ne voulais pas le tuer mais lorsqu’ils ont vu qu’il vivait encore, ils m’ont à nouveau forcé et je l’ai tué."

Des "vantardises" pour les hommes de l’arrière

Les avocats estimaient par ailleurs que les confidences faites à sa copine n’étaient que des "vantardises ou des récits héroïques pour les personnes restées à l’arrière du front".

Hakim Elouassaki n’était pas le seul à avoir fait des aveux. Elias Taketloune, un autre combattant parti de Vilvorde rentré en Belgique, avait ainsi expliqué que ces rapts étaient une manière de récolter de l’argent.

Il avait désigné cinq jeunes originaires de Vilvorde comme lui : Houssien Elouassaki, son frère Tarik Taketloune, Nabil Azahaf, Zakaria Asbai et Magomed Saralapov.

Compagnons d’armes d’Abaaoud et de Nemmouche

Houssien Elouassaki, avait encore confié Elias Taketloune aux enquêteurs, lui avait montré le film d’une décapitation capturée sur son téléphone et lui avait dit que c’était lui qui avait décapité ce chiite.

Houssien Elouassaki était alors, avant qu’il ne soit tué, le principal dirigeant de la Katibat al-Muhajirin. C’était dans ce groupe, affilié au groupe Majlis al-Shura al-Mujahidin, que se retrouvaient la plupart des pionniers belges et français partis rejoindre les groupes djihadistes en Syrie.

Abdel Hamid Abaaoud, futur coordinateur des attentats de Paris, Mehdi Nemmouche, en attente de jugement pour la tuerie au Musée juif de Bruxelles ou encore Najim Laachraoui, artificier et kamikaze de Zaventem ont aussi transité par cette Katibat al-Muhajirin qui était basée dans la banlieue d’Alep.

La vidéo de décapitation avait causé une grande émotion en Belgique quand les chaînes de télévision flamande en eurent diffusé des extraits en juin 2013. C’était la première fois qu’un tel document dépasse le seul cadre des réseaux sociaux. On y entendait des néerlandophones et des francophones s’encourager et s’acharner devant un cadavre.

Une vidéo de décapitation projetée au tribunal

La vidéo a été montrée au procès de Hakim Elouassaki et de ses cinq coprévenus qui font défaut. "J’ai longtemps hésité avant de décider de la projeter mais il fallait montrer ces atrocités qui ne peuvent être expliquées en mots", avait souligné le procureur fédéral Ann Fransen. Elle avait aussi décidé de diffuser l’écoute téléphonique dans laquelle Hakim Elouassaki se confie à sa petite amie.

Mme Fransen avait requis trente ans de prison et 15 ans de mise à disposition du gouvernement à l’encontre de Hakim Elouassaki et des cinq autres qui seraient toujours en Syrie. Elle ne leur voyait aucune circonstance atténuante.

La défense de Hakim Elouassaki avait souligné que l’on ne pouvait le condamner car on ne connaissait pas le nom de la prétendue victime, ni où, ni quand elle avait été tuée. Et il n’y avait pas de cadavre.

Tout au plus reconnaissait-elle que Hakim Elouassaki s’était bien rendu en octobre 2012 en Syrie pour combattre et qu’il était passé par un camp d’entraînement, avant de rentrer, blessé, en avril 2013.