On l’appelle la "cocaïne du pauvre" : cette drogue, une métamphétamine, fait des ravages aux Etats-Unis dans les milieux laborieux où elle a reçu le surnom de "Crystal Meth" ou "Ice". Elle aide à tenir le coup. Ses effets durent de 12 à 15 heures. On dit qu’elle rend paranoïaque et qu’elle est à l’origine d’accès de violences parfois mortels. On ne la retrouve que très sporadiquement en Belgique.

Aux Etats-Unis, le marché est quasiment un monopole des cartels mexicains. Il n’est pas bien compliqué de la produire. L’ingrédient principal est l’éphédrine, que l’on trouve dans des sirops ou des pilules pour la toux.

Afin de tenter de casser le marché, les transferts d’éphédrine, précurseur de ce "Crystal Meth" sont très sévèrement réglementés. La Belgique a interdit depuis 2006 toutes les exportations des poudres et pilules avec de l’éphédrine.

Malgré ces mesures, c’est de Belgique que sont partis, au départ de l’entreprise Sterop (Anderlecht), spécialisée dans les médicaments génériques, d’importantes quantités d’éphédrine vers le Mexique. Une deuxième entreprise, Andancon, basée à Dadizele, est aussi impliquée dans ces transferts, mais de manière plus limitée.

En 2007 et 2008, 15 transports ont été organisés au départ de Sterop vers le Mexique. La justice a calculé que cela représente au total 79 millions de pilules d’éphédrine - soit 4,5 tonnes.

Le destinataire final était Ezio Figueroa Vasquez, l’homme fort d’un cartel de la drogue actuellement incarcéré au Mexique dans l’attente de son extradition vers les Etats-Unis.

Un contrôle fortuit à l’aéroport

Cela a permis la production de 4,5 tonnes de métamphétamines. Quand l’on sait, qu’au détail, le kilo peut se négocier 100 000 euros, on imagine les bénéfices en cour de route.

C’est à l’occasion d’un contrôle de douane à Zaventem fin 2008, où cinq millions de comprimés ont été saisis, que l’enquête a débuté.

Renvoyés devant le tribunal correctionnel, les dirigeants de Sterop et d’Andancon, deux entreprises familiales, ont plaidé mercredi la bonne foi.

Le patriarche derrière Sterop, Luc Eyckerman, n’était pas présent. L’état de santé de cet homme de 76 ans, qui fut un des fondateurs du Parti libéral chrétien et est un responsable bruxellois du Parti populaire, s’est considérablement dégradé. "Nous avons exporté vers 45 pays. Je ne suis pas un agent de douane", a répondu sa fille, Sophie Eyckerman, à la présidente du tribunal.

Chez Sterop, c’était un indépendant qui gérait ces ventes d’éphédrine. Elles passaient par un intermédiaire espagnol et les paiements transitaient par la maîtresse mexicaine de l’indépendant.

Ce dernier dit qu’il ne s’est pas inquiété des montants énormes : "J’ai pu constater combien l’air était pollué à Mexico. Les sirops à l’éphédrine traitent les voies respiratoires", a-t-il souligné.

Le procureur fédéral, Marianne Cappelle, ne croit pas à leur bonne foi. Elle relève que l’éphédrine était vendue 17 euros les 1 000 comprimés, deux fois le prix normal, et que l’intermédiaire espagnol avait une commission de 39 %, alors que c’est habituellement 3 %. Mme Cappelle requiert des peines et des confiscations jeudi. On imagine que les montants seront (très) salés.