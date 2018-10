"Une vraie honte." Florent Platteeuw, du syndicat de police SLFP, lance un brûlot. À la police fédérale, un véhicule de service sur six ne peut circuler à Bruxelles et Anvers. Alors que l’automobiliste lambda encourt une amende administrative de 150 (Anvers) à 350 euros (Bruxelles), les voitures et camionnettes du même type de la police fédérale sont inscrites sur une "liste blanche" qui les exempte de l’amende.