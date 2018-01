Dans tous les domaines d’étude, dans toutes les facultés, il existe logiquement différents courants et approches. Les études économiques présentent cependant à cet égard une certaine particularité : s’y font face davantage qu’ailleurs une approche dite orthodoxe, majoritaire ou néoclassique de l’économie, qui détient un quasi-monopole sur la recherche et sur l’enseignement, et différents courants hétérodoxes qui peinent à se faire une place dans les programmes et les manuels de cours.