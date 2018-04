Un nouveau syndicat vient d'être créé au sein de la SNCB, avec pour but de participer aux prochaines élections sociales en décembre, rapportent jeudi L'Echo et De Tijd. Les membres fondateurs de cette nouvelle organisation, baptisée Metisp-Protect pour syndicat pour la mobilité et transport intermodal des services publics-Protect ASBL, sont tous d'anciens délégués de la CGSP-Cheminots. Ils reprochent au syndicat socialiste dont ils sont issus de ne pas assez défendre les travailleurs, notamment sur la problématique des pensions, les statuts et les conditions de travail des agents. Ils dénoncent dans le chef de certains dirigeants de la CGSP-Cheminots des conflits d'intérêts qui les empêchent de monter au front pour défendre les travailleurs, et estiment aussi que le syndicat se laisse envahir par des affiliés du PTB.

Ce parti "va devenir le cheval de Troie qui fera du tort au syndicat socialiste de l'intérieur", estime Mohammed Benyaich, président de Metisp-Protect. "Nous recevons beaucoup de marques de soutien et beaucoup d'agents ont déjà annoncé leur démission de la CGSP-Cheminots pour nous rejoindre", afirme-t-il.

Les dirigeants de la CGSP-Cheminots se sont refusés, auprès de L'Echo, à tout commentaire officiel.