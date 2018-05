Un manuel fort utilisé est "La Voie du Musulman". Ce manuel est employé en première année du programme en arabe de 4 ans. Commercialisé en Arabie saoudite, il est très populaire dans le monde arabe.

L’Ocam souligne dans son rapport que le chapitre relatif à "l’interaction sociale et sociétale" commence d’emblée sur le thème du djihad armé (avant le crime, le châtiment, le mariage, etc.) et que des extraits du Coran sur le djihad armé sont cités sans mise en contexte historique et "comme s’il s’agissait d’un texte indépendant, absolu et isolé et d’une obligation littérale de passer à l’action".

(...)