Le Belfius Brussels Marathon, qui se tient dimanche dans la capitale, risque de causer pas mal d'embarras de circulation, avertit vendredi la Ville de Bruxelles.

Celle-ci recommande dès lors d'utiliser au maximum les transports en commun. Quelque 13.000 coureurs sont annoncés au départ du marathon et du semi-marathon à l'initiative de Belfius. Le coup de sifflet sera donné depuis le parc du Cinquantenaire tandis que la ligne d'arrivée se situe sur le boulevard Anspach. La circulation sur et à proximité de l'itinéraire de la course risque d'être fortement perturbée.

Il est dès lors demandé aux participants, ainsi qu'à leurs supporters, d'emprunter dans la mesure du possible les transports en commun afin de rallier les points de départs et d'arrivée. Chaque participant a d'ailleurs reçu lors de son inscription un ticket Stib gratuit.

Pour les automobilistes qui souhaitent se rendre dans le centre de Bruxelles et pour ceux souhaitant en sortir, des embarras de circulation sont à prévoir.

Plusieurs tronçons du parcours seront en effet fermés au trafic dès 08h30 et ce, jusqu'à 14h30 dimanche. Ce sera notamment le cas de l'avenue de Tervuren et de l'avenue Franklin Roosevelt. Plusieurs tunnels de la petite ceinture seront également coupés à la circulation.