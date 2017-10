Que font nos enfants et adolescents lors de leur temps libre ? Un sondage réalisé par Dedicated auprès de 814 jeunes francophones de 11 à 18 ans dévoile leur quotidien.

Le sport est l’activité qui les rassemble le plus. Une grande majorité des sondés (68 %) en pratique au moins occasionnellement. Cette proportion est bien plus élevée que chez les adultes, où moins d’un sur deux décide de se défouler en pratiquant une activité physique.

La pratique du sport chez les enfants décroît cependant au fur et à mesure que ceux-ci vieillissent. Les garçons s’adonnent sans surprise plutôt au football, au cyclisme, à la natation et au basket. Chez les filles, c’est la danse, la natation, l’équitation et le jogging qui prennent les premières places du classement des sports pratiqués.

Les motivations sont multiples. Une grande majorité des enfants se dépensent par plaisir. Beaucoup sont également conscients des bienfaits du sport sur leur santé. La moitié en pratique pour rencontrer de nouvelles personnes. Plus surprenant, près d’un enfant sur deux fait du sport pour maigrir ou rester en forme.

© IPM



Facebook passe avant la famille, les écrans toujours rois

En dehors des activités sportives, les jeunes aiment plus que tout en semaine, écouter de la musique, être connectés sur Facebook avec des amis ou encore passer du temps avec leur famille. Les activités qui ont le moins la cote en semaine sont prier, faire du bénévolat, jardiner ou encore aller à un mouvement de jeunesse.

© IPM

La pratique de la religion perd des plumes par rapport à l’année passée. En 2016, 16 % des enfants sondés affirmaient pratiquer cette activité en semaine. Ils ne sont plus que 13 % à le faire cette année.

Lorsqu’on demande aux jeunes quelle activité ils aimeraient pratiquer, ils répondent avant tout, être avec des amis. Mais la moitié d’entre eux souhaiteraient travailler pour gagner un petit peu d’argent.

Le week-end, six enfants sur dix avouent aimer passer du temps à jouer sur Internet ou aux jeux vidéo. Ils y passent d’ailleurs énormément de temps. Les jeux sur smartphone et tablette ont un petit peu plus de succès que ceux sur console et ordinateur. Pourtant, bien que les jeux sur tablette soient préférés, les enfants y passent moins de temps chaque semaine. En moyenne, les sondés passent près de 5 h par semaine à jouer sur smartphone et 6,5 h à jouer sur console ou ordinateur. Tous supports confondus, un enfant passera en moyenne près de six heures par semaine à jouer.

© IPM



Fiche technique

La période. Ce sondage a été effectué par Internet, du 26 septembre au 2octobre 2017.

L’échantillon. Les questions ont été adressées par Internet à un échantillon strictement représentatif de 814 jeunes francophones (195Bruxellois et 619 Wallons) âgés de 11 à 18 ans.

Le questionnaire. Il s’agissait de questions fermées requérant des réponses à choix simples ou multiples avec possibilité d’enrichissement ("autre", "spécifiez").