Des enquêtes sensibles risquent d’être entravées après l'incendie de l'INCC

Belgique

L’institut national de criminalistique et de criminologie (INCC) n’était pas surveillé par un garde de nuit ou par un concierge et n’était pas non plus gardé par la police ou l’armée, a indiqué, lundi, le directeur général de l’institution fédérale, Jan De Kinder. Le bâtiment de Neder-over-Hembeek est toutefois équipé de caméras de surveillance.

1 Six labos sur dix. Dans l’aile attaquée, se trouvent six des dix laboratoires de l’institut, selon Fabrice Gason, conseiller général de l’INCC. Il s’agit notamment des laboratoires analysant les traces de poudre, les produits accélérateurs de feu, les fibres textiles et les microtraces biologiques. Ce dernier département, situé au premier étage, a été fortement endommagé par l’incendie, mais aussi par la fumée et l’eau des pompiers. Le laboratoire d’analyse des microtraces (cheveux, poils, fragments végétaux…) a joué un rôle important dans de nombreux dossiers judiciaires, notamment dans l’affaire Dutroux ou l’assassinat de Stacy Lemmens et de Nathalie Mahy, en juin 2006 à Liège - pour ne citer que ces deux exemples. Les milliers de cheveux retrouvés pendant l’enquête sur l’affaire Dutroux sont toujours conservés dans ce labo. Les différents laboratoires sont visibles de l’extérieur, a indiqué M. Gason, mais les enquêteurs ne savent pas encore si les auteurs de l’incendie visaient spécifiquement le laboratoire de microtraces ou l’Institut dans son ensemble. L’INCC ne sera à nouveau opérationnel que dans plusieurs semaines, a-t-il ajouté.

2 Un excellent partenaire. Pour plusieurs juges d’instruction, ce qui s’est passé dans la nuit de dimanche et lundi est un coup dur. "Depuis plusieurs années, nous travaillons beaucoup avec l’Institut, au point que certains laboratoires privés éprouvent quelques difficultés à subsister, explique un magistrat instructeur bruxellois. L’Institut a acquis au fil du temps une réelle expertise, il respecte les délais lorsqu’on lui demande une analyse, les procédures de travail sont simples et rapides. Deux de ses experts, des expertes en l’occurrence, travaillent même au siège du parquet de Bruxelles pour accélérer et faciliter les échanges entre les enquêteurs et l’INCC."

3 Des motifs d’inquiétude. Pour notre interlocuteur, si des traces ou des indices ont été détruits, certaines enquêtes pourraient être entravées voire mises en péril. Fabrice Gason confirmait : "L’ampleur des dégâts n’est pas encore déterminée précisément. Le risque est de voir disparaître des indices de certaines affaires en cours ou passées. Lorsqu’un échantillon est prélevé pour être analysé, il est possible d’en prélever d’autres si le premier est détruit. Mais dans le cas de microtraces, les poils ou fragments de végétaux sont souvent analysés en entier. Ils sont donc perdus s’ils sont endommagés." Même inquiétude pour les pièces à conviction : leur destruction pourrait s’avérer rédhibitoire, annonçait un autre juge d’instruction. Mais l’une des deux expertes dépêchées auprès du parquet de la capitale tempérait : "Souvent, il y a moyen de procéder à d’autres prélèvements sur d’autres échantillons que ceux qui auraient été perdus ou détruits. Et des pièces à conviction, il y en a souvent plusieurs sur une scène de crime."

4 Pas une première. Ce qui s’est passé lundi matin est fâcheux. Mais ce n’est pas la première fois que des laboratoires travaillant à l’élucidation d’affaires criminelles sont la cible d’individus soucieux de faire disparaître des preuves. Au début des années 2000, un laboratoire de Loverval avait été attaqué à plusieurs reprises à l’aide de produits inflammables. En 2012, le greffe de la cour d’appel de Bruxelles avait été incendié par un homme qui voulait faire disparaître des documents accablants dans le cadre d’un dossier de viol collectif. Il avait été confondu et condamné. Plus près de nous, au printemps 2016, ce fut le tour d’un labo de Gosselies d’être pris d’assaut par des malfrats armés d’armes de guerre et munis de bidons d’essence.