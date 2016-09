Des infiltrants civils pour lutter contre le terrorisme?

Belgique

M. Delmulle a cité les informateurs, les repentis et les infiltrants. Par contre, il estime qu’il n’est pas opportun de donner "à quiconque", la possibilité d’incarcérer préventivement une personne qui n’est pas encore soupçonnée de faits pénalement répréhensibles. "Ce serait aller un pont trop loin", a jugé M. Delmulle, soulignant que ce n’était pas pour rien que cette liberté individuelle était protégée explicitement par la Constitution depuis 1830 et que la privation de liberté était une prérogative des seuls magistrats.

En s’exprimant de la sorte, M. Delmulle laisse ainsi entendre qu’il est opposé à la proposition de Bart De Wever. Le président de la N-VA avait dit que les bourgmestres devraient avoir la possibilité de faire incarcérer des personnes radicalisées.

Une meilleure "position d’information"

M. Delmulle trouve bien plus important d’avoir ce que les policiers nomment une bonne "position d’information". Ce qui passe d’abord par les sources humaines. Il plaide pour que l’on octroie davantage de moyens pour la gestion des informateurs. Ils devraient pouvoir recevoir des primes plus élevées et on devrait pouvoir sanctionner pénalement ceux qui dévoilent leur identité.

L’infiltration est aussi une technique qui donne des résultats. Mais, actuellement, l’infiltrant doit être un policier. Or, note M. Delmulle, il est parfois très difficile, voire impossible, de trouver un policier qui a le profil adéquat. Il plaide pour que le législateur autorise les infiltrants civils qui - contrairement aux informateurs - pourraient agir sous le couvert d’une fausse identité et pourraient, dans des conditions bien précises, commettre des faits pénalement répréhensibles.

M. Delmulle estime que ce type d’infiltrants serait une réelle plus-value dans la lutte contre le terrorisme, même si l’on ne peut parler de "moyen miracle". La Belgique connaît déjà les témoins protégés. Par contre, pas question de repentis, un statut qui a prouvé son efficacité en Italie dans la lutte contre la mafia, comme le rappelait M. Van Leeuw.

M. Delmulle voudrait que l’on crée, pour le terrorisme, un statut de repentis, pour ces criminels poursuivis pour des faits répréhensibles qui, en échange d’informations utiles à l’enquête, obtiendraient des réductions de peines ou certains avantages.