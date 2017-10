Une firme spécialisée effectuera des mesures quant à la présence d'amiante à la suite de l'important incendie d'anciens bâtiments de Philips à Hasselt, survenu samedi soir. Personne n'a été blessé dans le sinistre, qui a cependant provoqué un grand dégagement de fumée, elle-même gênante. Les habitants de Kiewit et Zonhoven avaient d'ailleurs reçu la consigne de garder portes et fenêtres fermées et d'éteindre leur système de ventilation. De nombreux corps de pompiers limbourgeois ont dû se déplacer sur les lieux de l'incendie, qui a débuté vers 22h15. Dimanche matin, peu avant 01h00, le feu était sous contrôle. Il a encore fallu le reste de la nuit pour l'éteindre. Les hommes du feu ont pu éviter que les flammes se propagent du bâtiment, qui servait d'entrepôt, aux autres édifices environnants.