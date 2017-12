Une image de policiers bruxellois en uniforme, portant des sacs de courses, a fait le tour des réseaux sociaux durant ce week-end de Noël.

La publication de la photo a vivement fait réagir, ce mardi matin, sur Twitter Thierry Belin, secrétaire national du syndicat du personnel de police et de sécurité (SNPS). A La DH, il a confirmé par téléphone son agacement concernant la diffusion de l’image : “Je trouve pitoyable de photographier des agents. C’est destiné à nuire aux policiers. On a déjà eu un cas similaire l’an dernier avec les militaires. Il y a du mépris pour nos forces de l’ordre qui permettent justement aux citoyens d’aller s’amuser et faire leurs achats pour les fêtes. Même si ce n’est pas une situation idéale que des policiers réalisent leurs courses en uniforme, ils sont toutefois humains”.

La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles, d’où provenaient plus que probablement les policiers, a directement décidé d’ouvrir une enquête interne pour faire la clarté à propos du cliché.