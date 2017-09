Un sérieux incident s’est produit vendredi qui a mis aux prises des policiers de la brigade cycliste d’Anvers et 150 jeunes habitants de la Turnhoutsebaan, à Borgerhout. Deux policiers ont été agressés par des individus à ce jour non identifiés.

Un projet de loi en voie d’adoption

Depuis, le bourgmestre d’Anvers, par ailleurs président de la N-VA, Bart De Wever, a dit souhaiter que l’on équipe ses policiers de "bodycams", autrement dit de caméras portées à même l’uniforme. "Un vélo endommagé, des blessés, des uniformes salis, un homme en incapacité de travail, et en plus, il faut lire dans certains médias que ce sont des menteurs", s’est emporté le bourgmestre. "Nous voulons des caméras corporelles. J’espère que le gouvernement approuvera bientôt la loi sur les caméras, pour que nous ne devions plus subir ce genre de bêtises", a-t-il encore scandé.

Le cabinet du ministre de l’Intérieur, Jan Jambon (N-VA, lui aussi) a rappelé, lundi, qu’un projet de loi autorisant les policiers à porter des caméras corporelles lors de leurs interventions a été approuvé en 2016 par le gouvernement fédéral. Ce texte, qui "révise" la loi de 2007 sur l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance et celle sur la fonction de police, poursuit son parcours législatif. Il est actuellement examiné par le Conseil d’Etat. Le projet prévoit que les agents ne pourront utiliser ces caméras qu’après avoir prévenu les personnes présentes sur les lieux de l’intervention et pour la durée de celle-ci.

Controverse autour du système

Le criminologue Brice De Ruyver (Université de Gand) s’est déclaré, lundi, partisan de l’utilisation de bodycams pour fournir notamment des éléments de preuves. "C’est un instrument qui permet d’exclure des discussions", a-t-il affirmé à la VRT-radio, soulignant que les caméras pouvaient également fournir un matériel didactique utile.

Cela fait des années que le débat existe à propos de l’utilité de recourir à un tel système, ce qu’ont déjà fait plusieurs polices locales, comme celle de Malines par exemple. Le chef de corps, Yves Bogaerts et le député-bourgmestre Bart Somers (Open VLD) y voyaient un moyen de reconstituer une scène et d’en confirmer ou d’en rectifier certains éléments mais aussi de permettre aux policiers de se défendre contre d’éventuelles accusations infondées portées contre eux.

Pour autant, tout le monde n’est pas partisan d’un tel dispositif. Le président du SLFP Police, Vincent Gilles, a toujours estimé que la plupart des images filmées par la caméra seront inutilisables, particulièrement en cas d’altercation physique, et que cela compliquera la tâche des personnes appelées à juger d’une situation qu’elles n’ont pas vécue.

Pour le SNPS, les caméras corporelles peuvent présenter une plus-value mais un cadre est nécessaire, qui doit laisser au policier le soin de décider s’il portera ou non un de ces appareils.