Les faits se déroulent le 17 février à Malines. Pour célébrer l'union de leurs proches, de nombreuses personnes ont défilé dans les rues de la commune anversoise comme il est de coutume de le faire. Mais comme le révèle la Gazet van Antwerpen ce mardi, les célébrations ne se sont pas terminées comme prévu.





En raison du bruit causé par les invités et du comportement de certains qui sortaient complètement par les fenêtres, la police a été appelée sur place par le bourgmestre Bart Somers et n'a pas hésité à dégainer les calepins pour dresser un procès-verbal à 33 personnes. Le comportement " imprudent et dangereux" des conducteurs a notamment été pointé du doigt par les forces de l'ordre.





" Le cortège ne coupait pas seulement la route aux autres véhicules, mais également aux cyclistes" expliquent ces dernières, qui ont verbalisé pour divers autres motifs dont voici une liste non-exhaustive.





" Non-usage de clignotants, feux de danger actionnés en permanence, usage non-autorisé du klaxon, stationnement sur les trottoirs, arrêt de longue durée sur la chaussée causant l'arrêt du trafic".





Au total, les contrevenants ont reçu 8900 euros d'amende.