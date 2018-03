La sensation de froid dominera, dimanche après-midi, renforcée par un vent piquant d'est à nord-est, et de la neige pourrait encore tomber, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La nébulosité sera abondante, sous des maxima oscillant entre -2° sur les hauteurs ardennaises et 2 ou 3° à l'ouest.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera progressivement sur le nord du pays. Les températures seront glaciales, avec des minima de -5 à -8° en Ardenne et de -3 ou -4° ailleurs. Un temps plus lumineux est attendu lundi, mais les températures ne dépasseront pas 0° sur les plateaux ardennais et 3 ou 4° au centre et à l'ouest. Le mercure chutera ensuite jusqu'à -10° en Ardenne dans la nuit de lundi à mardi.

La journée de mardi débutera sous la grisaille et éventuellement quelques flocons ou gouttes de pluie. Il fera ensuite plus sec depuis le nord et de larges éclaircies apparaîtront. Les maxima seront plus doux, bien que trop frais pour la saison: 2° en Hautes Fagnes et 8° au nord.