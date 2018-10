L’un habite Namur, l’autre Nivelles. Ces deux inconscients(et le terme est faible) ont joué à un jeu stupide auquel on ne joue souvent qu’une seule fois : le "train-surfing". Cela consiste à monter sur un train et à voyager sur le toit ou à s’accrocher à l’arrière d’un wagon. Nos deux ados se sont cramponnés au train et ont parcouru le trajet d’Ottignies-Louvain-la-Neuve jusqu’à la gare de Bierges-Walibi sur une ligne où les trains atteignent les 120 km/h, bien que le parquet ne parle "que" de 100 km/h.

