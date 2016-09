Deux bateaux sont entrés en collision à 30km de la côte belge

Belgique

Deux pétroliers sont entrés en collision mercredi matin à quelque 30 kilomètres de la Côte belge, a indiqué le Centre de coordination et de sauvetage maritimes. Il est question de dégâts matériels, mais pas de blessés. Les circonstances de l'accident sont encore floues. L'un des navires était vide et fixé à une ancre lorsque l'autre l'a percuté. Ce deuxième navire transportait un chargement, dont on ignore encore le contenu.

L'un des deux pétroliers bat pavillon du Libéria, tandis que l'autre appartient à la flotte des îles Marshall.

"Il n'y a pas de blessé. On parle seulement de dégâts matériels. Mais il n'y a pas d'écoulement ni de risque immédiat de naufrage", précise Réjane Gyssens du Centre de coordination et de sauvetage maritimes.

L'ampleur des dégâts doit encore être évaluée avant de décider si les navires sont encore en mesure de rejoindre leur destination respective.