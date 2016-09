Belgique

Dans le cadre de l’opération "Ouvrir mon quotidien", qui vise à sensibiliser les élèves à la lecture des quotidiens, un sondage a été mené auprès de 821 jeunes francophones de 11 à 18 ans. Il révèle des éléments clefs qui permettent de dresser le portrait et la vie quotidienne de ces adultes en devenir.

La famille et les amis

Il a été demandé au panel de jeunes d’estimer leur qualité de vie sur une échelle de un à dix. Près de six enfants sur dix (57 %) la jugent excellente. Une proportion qui reste stable, peu importe l’âge ou le genre du jeune interrogé.

Pour la plupart (71 %), c’est le réseau d’amis et de connaissances ainsi que la famille qui importent le plus afin d’acquérir une qualité de vie idéale. Le lieu d’habitation est essentiel pour ces enfants. Ils sont près de 7 sur 10 à en être très satisfaits. Leur environnement intime est ce qui compte le plus pour eux. Aussi surprenant que cela puisse paraître, une grande majorité des élèves ont un ressenti positif en ce qui concerne leur école et la qualité de leur enseignement.

Des éléments issus du monde extérieur, en dehors de leur cercle intime, les perturbent cependant. C’est notamment le cas du monde politique pour lequel 86 % des enfants éprouvent de l’aversion.

La situation à l’international ne les ravit pas non plus 79 % des enfants interrogés tout comme la situation générale en Belgique, qui fait 72 % de mécontents. Les élèves ne sont pas non plus confiants lorsqu’est évoquée la qualité de l’environnement en Belgique : 71 % d’entre eux en ont un avis négatif.

Ils jugent ces éléments anxiogènes, surtout lorsqu’ils évoluent dans les lieux publics. Ainsi, près de deux enfants sur trois ne se sentent pas en sécurité dans les lieux publics. Il est probable que les attentats qui ont frappé l’Europe ces deux dernières années ont renforcé ce sentiment d’insécurité. Les filles interrogées sont plus pessimistes que les garçons, surtout lorsqu’est évoquée la sécurité dans les lieux publics.

Les jeunes gênés de leur corps

De façon générale, le souci de l’apparence physique est un élément majeur de leur vie, tant pour les filles que pour les garçons. Ainsi, moins d’une fillette sur deux est satisfaite de son corps et de l’image qu’elle peut renvoyer à ses camarades (49 %). Les jeunes garçons, que l’ont pourrait penser moins soucieux de leur apparence physique, le sont presque tout autant puisque 58 % d’entre eux seulement sont satisfaits de leur corps.

Plus ils grandissent, plus ils s’inquiètent

C’est un fait : plus les enfants grandissent, plus ils s’inquiètent pour leur avenir. Ainsi, moins d’un jeune sur deux âgé de 11 à 13 ans s’inquiète pour son avenir contre 68 % des 17-18 ans. Encore une fois, les filles semblent légèrement plus soucieuses de leur futur.

Décrocher un emploi est la principale source d’inquiétudes. Vient ensuite, et c’est lié, le manque d’argent. En troisième position et non des moindres, le terrorisme et l’insécurité préoccupent plus d’un enfant sur deux.

Les jeunes interrogés, nous l’avons vu, se sentent particulièrement concernés par le fait de toucher un salaire plus tard. Se retrouver sans le sou fait d’ailleurs partie de leurs plus grandes craintes.

Dès qu’il sont enfants, ils vont chercher à gagner un petit peu d’argent de poche. Ainsi, plus d’un enfant sur trois (39 %) travaille au moins occasionnellement. Les parents et grands-parents restent toutefois les premiers à donner un peu de monnaie pour leurs loisirs. En moyenne, un enfant recevra ainsi 55 euros par mois. Cette moyenne diffère bien évidemment fortement en fonction de l’âge. Les plus jeunes, âgés entre 11 et 13 ans, reçoivent environs 35 euros par mois. Les plus âgés, qui ont entre 17 et 18 ans, reçoivent près du triple.