Pour la CNE, la centrale francophone des employés de la CSC, cela était une action, sous forme ludique, pour dénoncer la réinstauration, par le gouvernement fédéral, des contrôles surprises chez les chômeurs pour débusquer des fraudes.

Un faux contrôleur de l'ONEm avait ainsi débarqué en juin 2015 au domicile de six politiques (cinq MR et un CDH) pour y tourner des petites capsules vidéo de quelques minutes intitulées "Fraude à la Une". Il s'agissait d'une parodie des enquêtes sur les domiciles des chômeurs. Seuls deux des politiques étaient à la maison. La ministre de l'Energie Marie-Christine Marghem et le ministre régional wallon Maxime Prévot avaient accueilli le prétendu contrôleur.

Si M. Prévot avait réagi calmement, ne permettant toutefois pas au contrôleur d'entrer, Mme Marghem n'avait guère apprécié. Elle avait le jour même envoyé un courrier au "contrôleur" pour le menacer de poursuites en cas d'utilisation de la vidéo. Sans succès. Les six vidéos furent diffusées. Mi-juillet, l'avocat de Mme Margehm avait alors mis en demeure les deux syndicalistes de faire cesser la diffusion de la vidéo, ce qui fut fait.

Une plainte en justice

La ministre ne s’était pas arrêtée là. Elle avait porté plainte avec constitution de partie civile contre les deux syndicalistes. Un juge les a entendus et les a inculpés d'injures, calomnies, violation de la correspondance privée et violation de la protection de la vie privée. Le prétendu contrôleur avait aussi été inculpé d'usurpation de fonction.

Une fois l'enquête terminée, le procureur du roi de Tournai avait requis un non-lieu devant la chambre du conseil. L'ordonnance est tombée vendredi. Elle renvoie les deux permanents syndicaux devant le tribunal correctionnel de Tournai pour tous les chefs d'inculpation. "Nous sommes ébahis d'un tel renvoi après ce qui n'était qu'une plaisanterie de potache pour dénoncer les contrôles ONEm", réagit Tony Demonte, secrétaire général adjoint de la CNE.