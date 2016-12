Une nuit tiède vient de tomber sur Bruxelles, bercée d’indolence estivale, tandis que le pays traverse sa pire crise politique depuis l’indépendance. Ce mois d’août 2011, après quatre cents jours de tractations infructueuses, la formation d’un gouvernement ressemble encore à un mirage. Le reste de l’actualité est en vacances. Alors, le président du Parti socialiste s’est autorisé une soirée de détente. Il a chaussé ses Converse, enfilé un polo blanc et un jeans slim. Après une balade au Parc royal, il est allé flâner du côté du Mont des Arts, accompagné d’un jeune homme bien de son époque - jeans, T-shirt et cheveux courts. Indifférents, tous deux, aux caméras qui tournent à quelques mètres de là.

Deux ans plus tard, l’image apparaît dans la série policière "Salamander", sur la VRT. La scène dure moins de deux minutes. Elio Di Rupo et le jeune homme la traversent de façon fugitive. Assez pour que le téléspectateur reconnaisse celui qui est entre-temps devenu Premier ministre. "Pure coïncidence, indiquera la production. Ce n’était pas du tout prévu. Pour cette scène, on a fait six ou sept prises, et sur une d’elles, Elio Di Rupo est apparu en arrière-plan." Qui est la personne à ses côtés ? "Une connaissance", répondra-t-on au 16, rue de la Loi. Fin de l’histoire.

L’histoire serait inconcevable en France, en Allemagne, au Royaume-Uni. "Closer", "Bild" ou "The Sun" se seraient empressés de conférer à l’anecdote un parfum de scandale. Rien de tel en Belgique, où la péripétie n’a suscité que quelques articles discrets. Signe d’un pays peu porté sur le voyeurisme inquisiteur. Signe aussi d’une évolution des mentalités.

Blanchi mais pas indemne

(...)