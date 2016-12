Faillir être flingué. Le titre est celui d’un beau roman de Céline Minard, épopée dramatique et onirique à travers un Far West de tous les dangers. Il ferait merveille si un auteur entreprenait un jour de raconter sans fard les années 1980 d’Elio Di Rupo, façon série noire ou série B. Certes, ce n’était pas le Dakota ou le Wyoming. Mais les entrailles de la terre étaient noires, et les chefs étaient rouges. C’était le Borinage.

Les historiens rapportent que c’est dans cette contrée indéfinie qu’est né à la fin du XIXe siècle un parti, un mouvement. Une contestation, une mobilisation. Une colère. Moins de dix kilomètres séparent la vieille ville de Mons, et son beffroi baroque, de l’industrieuse Quaregnon, où a été adoptée en 1894 la charte qui sert, à ce jour encore, de référence doctrinale aux socialistes belges. Le héros du cru se nommait alors Alfred Defuisseaux. Avocat républicain, théoricien de la grève générale, le député montois appelait au soulèvement les mineurs de Wasmes, Boussu, Frameries et alentours. Mais sa virulence l’a perdu. L’auteur du " Catéchisme du peuple " fin ira exclu du Parti ouvrier belge (POB), ancêtre du PS, dont il a été l’un des fondateurs.

Le Borinage n’en reste pas moins cette terre sauvage, peuplée de combattants bourrus, coriaces. Là, moins encore qu’ailleurs, la lutte des classes n’est affaire de dentellières. Tête de liste communiste dans l’arrondissement de Mons (il sera plus tard ministre PS), Pierre Vermeylen en fait le constat en 1929. Dans ses Mémoires, il décrit "des foules hostiles, chauffées à blanc par des militants socialistes fanatiques". A Wihéries, le candidat est couvert de bouse de vache. "Une autre fois, à Jemappes, j’ai été jeté sur la voie publique après être passé à travers les vitres d’un tramway." Les patrons du POB, Vandervelde et Spaak en tête, protestent contre ces agissements. Rien n’y fait, les leaders socialistes borains s’obstinent à exciter leurs cliques.

