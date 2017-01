Le ministre des Affaires étrangères a fait un malaise sans gravité dans l’avion qui le ramenait, dimanche matin, du Qatar, confirme à "La Libre" son porte-parole.

Didier Reynders (MR) a été victime d’une intoxication alimentaire sans gravité et est rentré chez lui sans encombre, précise-t-il.

Le libéral revenait d’une visite aux îles Fidji et en Nouvelle-Zélande dans le cadre d’une tournée visant à soutenir la candidature de la Belgique pour un siège non permanent au Conseil de sécurité de l’Onu en 2019 et 2020.