Le nombre de mariages reste assez stable, si on en croit les chiffres relatifs à 2017 publiés mardi par l’Office belge de statistique (Statbel). L’an dernier, quelque 44 319 mariages ont été célébrés, soit une baisse de 0,9 % par rapport à 2016. C’est surtout la Wallonie qui fait baisser la moyenne, avec un recul de 1,3 % du nombre de mariages en un an. Les provinces de Luxembourg (-4,8 %) et de Namur (-4,3 %) sont celles où on a observé les baisses les plus frappantes. Alors qu’à Bruxelles (-0,6 %) et en Flandre surtout (+0,1 %), il y a un quasi statu quo.

Mariage plus vieux

La proportion de mariages entre personnes de sexe identique n’a pas davantage évolué. Quelque 1 112 couples homos (autant de femmes que d’hommes) ont officialisé leur union devant un officier de l’état civil en 2017 (soit 2,5 % du total des mariages).

On constate que les fiancés plébiscitent les mois de juillet et de septembre pour se passer la bague au doigt. Jusqu’en 2014, août avait davantage la cote.

Autre indication des statistiques : l’âge moyen au premier mariage progresse (encore) au fil du temps : 33,7 ans pour le premier conjoint et 31,4 ans pour le second. L’écart d’âge reste lui aussi relativement stable (2,3 ans).

L’an dernier, on a aussi enregistré 23 059 divorces, soit une baisse de 2,2 % par rapport à 2016. On divorce donc un peu moins mais les liens se déchirent parfois après une très longue période de vie commune. Ainsi, en 2017, 108 couples se sont officiellement séparés après plus de 50 ans de mariage. Plus d’un demi-siècle…

Les divergences géographiques sont plus marquées pour les divorces que pour les mariages. Ainsi, la baisse est sensible en Flandre (-3,9 %) et surtout en Wallonie (-6,3 %). À Bruxelles, en revanche, le nombre de couples qui ont volé en éclats a grimpé de 8,7 % en un an.