Belgique Le nombre de célibataires croît, celui des personnes mariées stagne. Photographie de l’état civil d’une population.

Contrairement à certaines idées reçues, le nombre de divorces n’augmente pas en Belgique. 45.365 personnes ont été enregistrées à l’état civil comme divorcées en 2017, selon Jan Jambon (N-VA), ministre de l’Intérieur. C’est moins qu’en 2016 (46.326), et cette tendance à la baisse, légère, reste constante sur les quatre dernières années étudiées.

Et pour cause : le pic consécutif à la réforme de 2007, qui a facilité la procédure et augmenté le nombre de divorces dans les années qui ont suivi, s’est résorbé.

Le nombre de personnes qui se sont mariées demeure en revanche assez stable : le chiffre oscille autour des 80.000 depuis 2014 (80.249 en 2017, 80.555 en 2016).

Dans cette réponse à une question parlementaire, le ministre de l’Intérieur livre un point complet sur l’état civil des 11,381 millions de Belges. Une sorte de photographie de la société belge, prise au 1er janvier 2018.

Premier constat : le nombre de célibataires ne cesse de croître. Il atteint 5,284 millions cette année, contre 5,063 millions quatre ans auparavant.

Plusieurs explications sont à avancer : ce nombre inclut naturellement les enfants, mais aussi les couples non-mariés, et enfin les adultes qu’on nomme dans le langage coura nt "célibataires". Ils représentent la majorité de la population.

Et les personnes mariées ? Leur nombre diminue lentement mais sûrement au rythme des décès et divorces pour atteindre 4,208 millions de personnes cette année.

Les divorcés ont quant à eux dépassé le million (1,035 million). Ce cap a été franchi depuis trois ans. Leur nombre ne cesse de croître, à un rythme toutefois relativement lent.

On compte par ailleurs 673.404 veufs et veuves.

846 personnes sont unies sous le régime du partenariat, aussi appelé Pacs en France. Ce terme désigne une forme d’union légale autre que le mariage destiné à encadrer la vie commune de deux personnes non-mariées, avec des droits et responsabilités similaires au mariage civil.

Enfin, 2.101 personnes sont enregistrées pour une annulation de mariage.