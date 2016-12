On a aussi enregistré 226 blessés. Le nombre d'accidents causés par des conducteurs sous influence est sensiblement à la hausse depuis 5 ans.

Boire ou conduire, il faut choisir. Il est aussi interdit de prendre le volant sous influence de drogues illicites (cannabis, cocaïne, ecstasy, héroïne, amphétamines…) et de médicaments qui peuvent diminuer l'aptitude à la conduite.

Chaque année pourtant, on constate que des accidents de la route sont causés par des conducteurs sous influence. La tendance est même à une nette augmentation si on en croit les chiffres donnés par le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, Jan Jambon (N-VA), en réponse à une question écrite de la députée Barbara Pas (Vlaams Belang). En 2015, on a dénombré pas moins de 562 accidents impliquant des chauffeurs qui avaient pris de la drogue, contre 497 en 2014. Le nombre de tués a doublé en un an, passant de 6 morts en 2014 à 12 en 2015. Le nombre de blessés a lui aussi substantiellement augmenté, passant de 188 à 226.





Pour contrôler l'usage de la drogue au volant, des tests salivaires ont été introduits en octobre 2010 pour contrôler l'usage de la drogue. Quand la police soupçonne un conducteur d'être sous l'emprise de drogues, le test salivaire, rapide, donner une première indication. Si ce test est positif, un échantillon de sang est prélevé au conducteur et transmis à un laboratoire pour obtenir une conformation. Plus de 40% des échantillons analysés en 2016 présentaient des traces de cocaïne et/ou d'amphétamines. Le cannabis reste la drogue la plus courante dans la circulation avec 54 % de tests positifs.

Ces conducteurs-là ont été arrêtés à temps, avant de provoquer un accident...