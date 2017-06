Villers-la-Ville, un soir d’été. A l’invitation de l’Awex, les ruines de l’Abbaye accueillent les "ambassadeurs" de la marque Wallonia.be. Un réseau de personnalités qui aiment la Wallonie et le clament aux quatre coins de la planète. Parmi les 200 convives, on trouve Pierre Rion. On sait le "business angel", amoureux du terroir wallon, très chatouilleux sur la provenance des produits mis en évidence lors de ce type de réception. Alors, quand il découvre que l’on sert aux invités un vin italien, son sang ne fait qu’un tour !

Il se fait que Pierre Rion est le président des vignerons wallons… Il est donc bien placé pour savoir que la Wallonie produit de (très) bons vins. Il est d’autant plus remonté que ce n’est pas la première fois qu’un événement organisé par une institution publique wallonne oublie de vanter la qualité des produits "made in Wallonia". Le patriotisme économique wallon, si cher à Paul Magnette, n’est pas encore rentré dans les mœurs…