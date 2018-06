C’est la dernière ligne droite de l’année. Sur la table de la salle à manger, dans sa maison à Binche, Chloé, élève de quatrième secondaire, a fait place nette. Jacques Pochard, professeur à la retraite, vient lui enseigner l’anglais dont l’examen s’approche à grands pas. Ce matin, il ne s’agit cependant pas d’un cours de remédiation, d’un cours en plus, ou d’un cours du soir. A cause d’une importante maladie qui s’éternise depuis septembre, Chloé n’a pu aller que très épisodiquement à l’école. La direction de son établissement lui a dès lors conseillé d’appeler l’ASBL EHD - pour "L’Ecole à l’hôpital et à domicile". C’est par celle-ci que la jeune fille a pu suivre gratuitement des cours d’anglais, de français, de sciences et de maths - des cours dispensés par des profs qui venaient la rejoindre à son domicile.