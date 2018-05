L’échevin de l’Etat civil de Malines a refusé, lundi, de célébrer un mariage car la future épouse a refusé de lui serrer la main en raison de ses convictions religieuses.

Le couple s’était présenté le matin à l’hôtel de ville où Marc Hendrickx, premier échevin N-VA, qui devait sceller leur union, les a accueillis par une poignée de main. La dame, de confession musulmane, ne lui a pas tendu la sienne. Du coup, il n’a pas accepté de les marier.

Marc Hendrickx a lui-même donné l’information sur sa page Facebook. "Elle a délibérément refusé de me serrer la main quand j’ai voulu la saluer, elle et son mari. Elle s’est référée à sa religion et à ses coutumes, écrit-il. Je lui ai fait comprendre qu’une telle salutation faisait partie de notre culture et de nos habitudes, certainement lors d’un mariage, que c’était une marque de respect." Les raisons religieuses n’ont pas leur place à l’hôtel de ville, poursuit-il. Il ajoute qu’il ne cédera pas. "Nooit !" - jamais.

Que va-t-il se passer ? La loi stipule que le mariage doit être célébré dans le lieu de résidence de l’un des deux conjoints. Le cas échéant, il n’y a pas de solution : l’homme et la femme habitent tous deux à Malines.

Légal ?

A la Ville de Bruxelles, l’échevin de l’Etat civil Alain Courtois (MR) adopte la même position tranchée : pas question de célébrer un mariage quand la future épouse refuse de lui serrer la main.

Légalement, un officier de l’Etat civil ne peut refuser un mariage que dans deux cas : si les époux ne remplissent pas les conditions pour pouvoir se marier (être âgé de 18 ans minimum; sans lien de parenté…) ou si la célébration peut être contraire à l’ordre public (en cas de mariage blanc ou forcé).

Même si l’on peut réprouver l’attitude de la mariée, rien n’indique qu’une commune puisse refuser un mariage pour cette raison. En cas de contestation devant le tribunal de la famille, le couple pourrait avoir gain de cause.An.H.