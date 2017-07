Reprise dans le plan national de sécurité, la lutte contre la criminalité grave et organisée est une priorité en Belgique. Au sein de la police fédérale, les objectifs sont désormais non seulement de lutter contre les phénomènes dans lesquels ces organisations sont actives mais surtout de viser les dirigeants de ces groupes mafieux, nombreux sur le territoire.

En exclusivité, la DH a pu obtenir le nouveau rapport réalisé sur ces organisations criminelles par la police fédérale.

Couvrant l’année 2015 , ce rapport nous apprend ainsi que la police a mené 251 enquêtes (dont 30 % de nouveaux dossiers) relatives à 251 organisations criminelles actives en Belgique. Et on ne parle donc ici que des bandes violentes identifiées.

Précisons que n’importe quel groupe n’est pas considéré comme organisation criminelle, mais que plusieurs critères (infractions d’importance considérable, actions sur une période de temps assez longue, etc.) sont pris en compte pour qualifier une organisation de criminelle.

Toujours selon ce rapport long de vingt-cinq pages, on découvre que c’est à Bruxelles que ces mafias ont principalement réalisé leurs activités. Dans 37 % des cas, la capitale arrive ainsi en tête. Anvers (35 % des dossiers) est la deuxième ville privilégiée par ces organisations criminelles. Suit une partie de la Flandre avant les villes de Liège (9 % des dossiers), Mons (6 %) et Charleroi (5 %).

En tête des activités criminelles commises par ces mafias, on retrouve le blanchiment d’argent, l’import-export de cocaïne, la production de cannabis, la fraude sociale, la vente de drogue et la faude organisée à la TVA (voir détails ci-contre).

Des organisations criminelles dont les activités ne se limitent pas à notre territoire. Dans 70 % des cas, ces mêmes groupes commettent également des infractions graves à l’échelle internationale.

Les experts en la matière au sein de la police fédérale nous précisent également que si avant 2013, les mafias russes et chinoises comptaient parmi celles actives sur le territoire belge, désormais ce sont les mafias albanaises, turques, marocaines et celles des motards qui préoccupent le plus les enquêteurs du pays.