Instaurer la surveillance électronique comme peine principale autonome, c’était une des mesures de la loi “Pot-pourri II” du ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) du 7 février 2014, entrée en vigueur le 1er mai 2016, En clair : depuis un peu plus d’un an, les juges peuvent décider, dans certaines conditions, de condamner un délinquant au port d’un bracelet électronique. C’est une nouvelle peine autonome, dont les magistrats disposent désormais comme alternative à la peine privative de liberté. La loi poursuit plusieurs objectifs : éviter la peine de prison (“un remède ultime”), lutter contre la récidive, individualiser les peines, limiter la surpopulation carcérale. Quand on est sous surveillance électronique à la maison, on n’occupe pas une cellule…

Seuls les faits punis d’une peine d’emprisonnement d’un an maximum sont pris en considération pour une surveillance électronique comme peine principale autonome (Sepa, dans le jargon). Les infractions graves comme les prises d’otage, les viols, les abus sexuels sur mineurs ou les homicides en sont exclues.

Le juge ne peut prononcer cette peine que si le prévenu est présent (ou représenté) à l’audience et qu’il donne son consentement.

Est-ce que cela fonctionne ? A voir les chiffres du rapport d’activités 2016 de l’Administration générale des Maisons de Justice, publiés mardi, pas vraiment… Ainsi, en 8 mois (la loi entrait en application le 1er mai 2016), à peine... 5 prévenus ont été condamnés à de la surveillance électronique. Trois dossiers concernaient des vols avec effraction; les deux autres, le port d’arme illégal et des coups et blessures. Soit “bien moins que prévu”, note le rapport des Maisons de justice.

Pourquoi ce manque d’engouement des juges répressifs à prononcer le port d’un bracelet électronique comme peine ? Peut-être parce qu’ils peuvent encore choisir entre la surveillance électronique et l’emprisonnement. En instaurant les Sepa, le ministre Geens n’a pas supprimé les courtes peines de prison. Et quand ils ont le choix, les magistrats infligent souvent, par réflexe, des peines privatives de liberté.

Les avocats ne sont pas davantage enclins à la réclamer: leurs clients préfèrent généralement obtenir une peine de prison avec sursis (et donc pas d’incarcération et pas de comptes à rendre) qu’une surveillance électronique, (et donc une liberté restreinte).

Cette nouvelle peine autonome fait sans doute sa maladie de jeunesse.

2550 placements de bracelets en 2016

Mais la surveillance électronique – dont la peine autonome est le dernier avatar- prend plusieurs formes . Elle constitue d’abord une modalité d’exécution d’une peine de prison. Le directeur de l’établissement pénitentiaire ou le tribunal de l’application des peines, selon la durée de la peine, décide que le détenu purgera sa peine sous bracelet électronique. En 2016, le Centre de surveillance électroniquea procédé au placement de 2550 bracelets, dont 378 pour des suspects placés en détention préventive sous surveillance électronique.

Dans tous les cas, le justiciable, prévenu ou condamné, est détenu à domicile avec un bracelet à la cheville. Il doit respecter un horaire pré-établi (qui lui permet de quitter la maison uniquement pour se rendre à son travail ou à une formation). Il est contrôlé à distance pas le Centre de surveillance électronique – la prison virtuelle comme on l’appelle parfois.