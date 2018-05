La foire aux grandes idées institutionnelles bruxelloises, c’était ce week-end. Il faut dire que la fête de l’Iris, qui célèbre la création de la Région de Bruxelles-Capitale, s’inscrivait cette année dans un contexte pré-électoral de taille. Pour rappel, on vote - entre autres - aux communales en octobre prochain et aux régionales et fédérales en mai 2019. C’est dire l’enjeu.

(...)