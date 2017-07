En ces temps de crise politique, nos bourgmestres et ministres bruxellois vont aller décompresser aux quatre coins du monde durant ces vacances d’été. Si la majorité d’entre eux privilégie l‘Europe pour se retrouver en famille ou entre amis, d’autres se rendront vers des destinations plus exotiques.

C’est le cas du futur bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès (MR), qui s’envolera 10 jours en août pour faire un trekking au Brésil. Vincent De Wolf (MR), bourgmestre d’Etterbeek, ira lui rendre visite à sa fille qui vit au Mexique. Philippe Pivin (MR), maïeur de Koekelberg, se rend en Alaska et la ministre bruxelloise de l’Environnement Céline Fremault (CDH) mettra le cap sur Israël pour un voyage en Terre Sainte durant 10 jours en août.

Plusieurs bourgmestres partiront, eux, en Europe. Françoise Schepmans (MR, Molenbeek) va partir en Grèce, la secrétaire d’État Bianca Debaets (CD&V) va aller se prélasser du côté de Cadzand, aux Pays-Bas, pour y faire du yoga. Marc-Jean Ghyssels (PS, Forest) privilégie, lui, Alicante en Espagne avec son épouse.

À l’instar des années précédentes, c’est dans l’Hexagone que la majorité de nos élus vont partir. Robert Genard (MR, Ganshoren) et Charles Picqué (PS, Saint-Gilles) partent en Bretagne, Pierre Muylle (PS, Evere) et le ministre-Président Rudi Vervoort (PS) iront en Baie de Somme. Le ministre de l’Économie Didier Gosuin (Défi) va du côté du Mont-Ventoux, Eric Tomas (PS, Anderlecht) dans sa maison de campagne en Dordogne, Benoît Cerexhe (CDH, Woluwe-Saint-Pierre) du côté de Fréjus-Saint-Raphaël et Walter Vansteenkiste (LB, Wemmel) est actuellement en vacances du côté d’Albi.

Pour d’autres bourgmestres, ce sera du last minute. Emir Kir (PS, Saint-Josse-ten-Noode) compte partir du côté de la Méditerranée sans destination précise encore définie. Christophe Magdalijns (Défi, Audergem) privilégie également cette formule. "On va partir en voyage découvertes en famille avec nos deux ados qui ont des envies de découvertes Outre-Atlantique", confie-t-il.

Enfin, plusieurs élus devraient faire l’impasse sur les vacances suite à la crise politique. C’est le cas d’Olivier Maingain (Défi, Woluwe-Saint-Lambert), la secrétaire d’État Cécile Jodogne (Défi) et du ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (PS).