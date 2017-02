La CGSP a décidé d'activer son préavis de grève et menace de mener de nouvelles actions au sein de la police technique et scientifique, a indiqué Eddy Quaino, permanent police du syndicat socialiste. Mercredi matin, les négociations avec les représentants des ministres de l'Intérieur et de la Justice concernant le manque d'effectifs et de moyens financiers "ont été très animées", a déclaré le syndicaliste. Le personnel des laboratoires a arrêté le travail mercredi entre 11h00 et 12h00. Au même moment, les syndicats policiers (CGSP, SLFP Police, SNPS, CSC Police) discutaient avec les représentants des ministres de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) et de la Justice Koen Geens (CD&V) du préavis de grève, déposé le 24 janvier dernier.

À l'issue de la réunion, le syndicat socialiste a fait part de sa déception. "Nous n'avons reçu aucune réponse à nos questions au sujet du manque d'effectifs et de moyens dont souffrent les labos", a déclaré Eric Picqueur, délégué permanent ACOD (CGSP).

Alors qu'ils sont actuellement au nombre de 23 sur tout le territoire, "le gouvernement s'oriente vers la réduction à 5 du nombre de laboratoires scientifiques", a de son côté indiqué Eddy Quaino.

La CGSP déplore par ailleurs le manque de vision sur les investissements budgétaires. "Le choix posé est clairement un choix économique. Il n'y a pas de recrutement en vue, ni d'investissement futur dans le matériel ou encore dans les infrastructures."

"À ce stade, il est difficile de déterminer dans quelles conditions le personnel va devoir travailler dans le futur. Nous maintenons donc notre préavis de grève, qui court jusqu'au 15 mars. Nous allons consulter nos membres ces prochains jours afin de décider des actions à venir. Une grève n'est pas à exclure", a souligné Eric Picqueur.

Les membres de la police technique et scientifique interviennent dans les affaires judiciaires. Ils prêtent également main forte à la police locale.

"Il s'agit pour nous d'un dossier important", a dit Eric Picqueur. "Les laboratoires gagnent de plus en plus en importance dans les enquêtes judiciaires. J'ai pourtant l'impression que l'intention est de les supprimer progressivement et à terme, de les privatiser. C'est ce que nous voulons à tout prix éviter."

Un comité supérieur de concertation devait avoir lieu mercredi après-midi au cours duquel ces problèmes devaient à nouveau être discutés.