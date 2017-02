Belgique C'est une motion étonnante qu'a envoyée ce mercredi la section de Liège du parti socialiste.

On peut en effet y lire que le PS de Liège partage les inquiétudes de la CGSP sur le Pacte pour un enseignement d'excellence concernant le maintien de l'emploi, les conditions de travail des enseignants et "plus particulièrement encore sur la qualité des apprentissages dispensés aux élèves".

Plus loin, les accusations de la section se font plus fortes encore : "Des espoirs ont été suscités par le Pacte d’Excellence. Ils sont trahis ! Ce pacte n’a plus d’excellence que le nom. Il va à l’encontre des valeurs démocratiques fondamentales que sont l’égalité, la solidarité, et la liberté de choix".

Alors que le PS est au gouvernement à la Fédération Wallonie-Bruxelles, on est curieux de savoir ce que pensera de cette motion, adoptée à la majorité des voix, le ministre-Président socialiste de la Fédération Rudy Demotte.

Cela témoigne en tout cas du malaise que crée le Pacte sur le terrain.