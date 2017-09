L'administration de la Fédération Wallonie-Bruxelles a livré vendredi les résultats du "Certification d'Enseignement Secondaire Supérieur" (CESS), l'épreuve organisée en fin de secondaire. Ces épreuves sont obligatoires depuis 2015 mais elles n'évaluent qu'une partie des disciplines. Le CESS-Histoire évaluait cette année la compétence de critique et était destiné aux élèves de 6e générale et de 6e technique et artistique de transition. À ce jour, l'Administration a reçu 92,1% des résultats d'élèves. Sur l'ensemble des résultats transmis par les établissements scolaires, 89,4% des élèves ont réussi l'épreuve. Le score moyen s'élève à 67,1%.

En septembre 2016, sur un taux de 94,9% des résultats des élèves transmis par les établissements scolaires, le taux de réussite définitif était de 87,6% avec un score moyen atteint par les élèves de 69%.

Pour ce qui est du français, deux CESS distincts sont organisés pour l'enseignement de transition et l'enseignement de qualification. Le CESS-Français Transition portait sur la lecture de textes informatifs et la synthèse. Il était destiné aux élèves de 6e générale et de 6e technique et artistique de transition.

À ce jour, l'Administration a reçu 83% des résultats d'élèves. Sur l'ensemble des résultats transmis par les établissements scolaires, 90,5% des élèves ont réussi l'épreuve. Le score moyen s'élève à 72,3%. En septembre 2016, sur un taux de 96% des résultats des élèves transmis par les établissements scolaires, le taux de réussite définitif était de 89,2% avec un score moyen atteint par les élèves de 68,3%.

Le CESS-Français qualification portait également sur la lecture de textes informatifs et la synthèse. Il était destiné aux élèves de 6e technique et artistique de qualification et de 7e professionnelle. A ce jour, les écoles ont communiqué 83,9% des résultats à l'Administration. Sur l'ensemble des résultats transmis par les établissements scolaires, 81,6% des élèves ont réussi l'épreuve. Le score moyen s'élève à 62,8%.

En septembre 2016, sur un taux de 81,1% des résultats des élèves transmis par les établissements scolaires, le taux de réussite définitif était de 82% avec un score moyen atteint par les élèves de 63,9%.

Le conseil de classe doit considérer que les élèves qui obtiennent au moins 50% à l'épreuve maîtrisent les compétences évaluées. Ces résultats seront intégrés à la moyenne de l'élève pour la discipline concernée.

Pour les élèves qui n'ont pas satisfait ou qui n'ont pu participer à l'épreuve en totalité ou en partie, le conseil de classe peut estimer qu'il maitrise la ou les compétence visées par l'épreuve, sur la base de leur dossier personnel.