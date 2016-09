Enseignement supérieur: imbroglio autour des études de médecine

Belgique

L'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles vit cette année une rentrée académique pour le moins inédite avec l'imbroglio -toujours non clarifié- autour des études de médecine.

Alors que les étudiants sont appelés à reprendre le chemin des auditoires, plusieurs centaines d'étudiants "reçus-collés" en 1er bachelier de médecine ne savent en effet toujours pas s'ils peuvent poursuivre ou non leur formation après la suspension du concours de sélection par le Conseil d'Etat cet été.

Vu l'absence de réponse du ministre de l'Enseignement Jean-Claude Marcourt, c'est devant les tribunaux civils que plusieurs d'entre eux réclament à présent le droit de s'inscrire en deuxième bachelier. Des décisions de justice qui devraient tomber dans les tout prochains jours...

Pour le moyen et long terme, la réponse ne pourra toutefois qu'être politique.

Si le ministre Marcourt semble s'être résigné à organiser un examen d'entrée en médecine, c'est au niveau du fédéral que les choses semblent bloquer à présent, et plus précisément sur le nombre de numéros Inami à réserver aux diplômés francophones pour les années à venir.

Les nationalistes flamands de la N-VA, mais aussi le CD&V, ont exprimé cet été leur opposition à toute augmentation du nombre d'attestations pour les francophones, accusés de n'avoir rien fait pour se conformer au contingentement fédéral de médecins décidé il y a près de vingt ans déjà.

Cet imbroglio politico-juridique autour des études de médecine pourrait également avoir des effets collatéraux sur les études... vétérinaires.

Face à l'afflux vers cette filière, le ministre Marcourt a en effet décidé en juin dernier d'imposer, dès cette année académique, un concours en fin de 1er bachelier de soins vétérinaires. Or, ce concours est calqué sur celui de médecine désormais invalidé.

Pour d'aucuns, si le système de sélection en médecine est modifié -ce dont peu doutent- il est fort probable, par souci de cohérence, que celui en désormais en vigueur pour les aspirants vétérinaires soit également revu.

Enfin, un autre dossier paramédical attend toujours une solution: à savoir celui des étudiants (passés et présents) en psychomotricité, une formation en trois ans lancée en 2013 en Fédération Wallonie-Bruxelles mais non reconnue par le fédéral...

Source de tensions entre piliers catholique et laïc ces dernières semaines, la fusion programmée entre l'UCL et l'Université Saint-Louis devrait aussi occuper le ministre Marcourt durant l'année académique à avenir.

Le projet est vu d'un -très- mauvais oeil par l'ULB qui redoute une concurrence de l'institution néo-louvaniste sur son pré carré bruxellois.

Le dossier sera soumis préalablement à l'avis (non contraignant) du conseil d'administration de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES). Celui-ci est attendu pour la première moitié de l'année 2017. Il reviendra alors au ministre de se prononcer sur le projet. Et au Parlement de l'approuver, toute fusion entre l'UCL et Saint-Louis nécessitant d'amender le décret Paysage.

L'année qui s'ouvre devrait aussi être marquée par le dépôt de plusieurs projets de décret.

Attendu de longue date, la réforme de la formation initiale des enseignants devrait ainsi être présentée dans les mois qui viennent.

Après la réforme des études en soins infirmiers, le ministre Marcourt devrait aussi déposer cette année un projet de décret réorganisant les études de kinésithérapeutes cette fois, ceci afin de mettre fin à la double filière en place jusqu'à présent, source de concurrence entre les Hautes écoles et les universités.

L'idée est de porter ces études à cinq ans pour tous les étudiants qui devraient suivre leurs formations au sein des Hautes écoles pour certains cours ou certaines années, et au sein des universités pour les autres.

Enfin, dans les cartons depuis de longs mois, le développement d'un Institut pour la formation des imams devrait également se préciser au cours de l'année qui vient.