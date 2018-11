Les responsables de l’Université de Louvain (KU Leuven) et l’échevine louvaniste en charge des affaires estudiantines ont dénoncé mardi, dans un communiqué, un message sexiste utilisé par plusieurs cercles d’étudiants pour annoncer une fête prévue le 20 novembre dans la ville universitaire du Brabant flamand.

Humour grivois

Dans ce message, les étudiants masculins sont notamment invités à sortir avec leurs collègues étudiantes qualifiées grossièrement de "poulettes" et "gonzesses".

La suite du texte évoque, en substance, le fait que les étudiants de sexe masculin sont tellement attirants qu’ils n’ont évidemment pas besoin "de mettre de pilules dans le verre d’une fille de pharma" ni "d’utiliser du chloroforme pour séduire les poulettes de chimie".

Le message qualifie encore les étudiantes en agronomie de "jolies petites fermières qui n’ont pas besoin de ballot de paille pour avoir chaud".

Bien que les cercles estudiantins soulignent en bas du texte son caractère ludique et qu’ils n’ont aucune volonté d’offenser ni d’inciter à recourir à des procédés illégaux, le message n’a guère goûté aux autorités de l’Alma Mater et de la ville. Celles-ci considèrent qu’"un tel langage sexiste n’a pas sa place dans une société égalitaire et certainement pas dans une ville universitaire progressiste comme Louvain".

Les autorités universitaires et de la Ville estiment également que "ce genre d’humour sexiste et dénigrant banalise des formes plus graves de sexisme et même les agressions sexuelles".

Cela commence par une blague…

Des enquêtes ont montré que les hommes qui racontent des blagues sexistes sont jusqu’à cinq fois plus enclins à adopter d’autres - bien plus graves - comportements sexistes et agressifs envers les femmes, soulignent encore l’Université et la Ville.