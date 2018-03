Suivez en direct la situation sur la manifestation des taxis bruxellois ce mardi.

De gros embarras de circulation sont attendus toute la journée. La police déconseille de se rendre dans la capitale en voiture. Les transports publics de surface (De Lijn, STIB et TEC) pourront également être affectés par cette action. Le métro et le train rouleront quant à eux normalement.

Notre direct:





Environ 650 taxis mobilisés dans et autour de Bruxelles

Environ 650 taxis au total sont mobilisés ce mardi matin dans Bruxelles et sur le ring extérieur, selon l'estimation de la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, Ilse Van De Keere, communiquée vers 08h20. Quelques pneus ont été brûlés. Des barrages filtrants sont en place sur l'E40 à Grand-Bigard en direction de Bruxelles, sur l'E411 à Jezus-Eik en direction Bruxelles, sur le ring entre Huizingen et Beersel, entre Ruisbroek et Anderlecht et sur le viaduc Vilvoorde-Machelen, selon la porte-parole de la police fédérale. Des pneus ont été brûlés à hauteur de Ruisbroek. Les pompiers ont été mobilisés pour éteindre le feu.

Ilse Van De Keere indique que des taxis occupent différents endroits de la petite ceinture, notamment à hauteur de la porte de Namur, de Louise et à la sortie Sainctelette. Un pneu a également été brûlé. La circulation est quasiment à l'arrêt sur la petite ceinture. La police conseille de privilégier le métro et le train. Les transports en communs sont peu impactés. La Stib a notamment signalé des retards aux alentours de la Porte de Namur avec des ralentissements importants sur les lignes 58 et 50.

Les taxis manifestent contre le plan Taxi en gestation au niveau régional et pour s'opposer à l'arrivée sur le marché des chauffeurs Uber sous statut de limousine.