La loi prévoyant la fabrication, à partir d’avril 2019, de cartes d’identité intégrant les empreintes digitales de leur titulaire a été votée. Pour le gouvernement, il s’agit de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité. Mais des voix dénoncent une dérive sécuritaire et une atteinte au respect de la vie privée.

Le projet de loi Jambon a eu de sérieux adversaires. Il a été combattu par l’opposition politique, l’Autorité de protection des données (plus connue sous le vocable ancien de Commission de protection de la vie privée) et par des membres de la société civile, comme la Ligue des droits de l’homme ou des juristes spécialisés.(...)