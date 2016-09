Et la meilleure université du pays est...

Belgique

L'université de Mons fait son entrée au classement annuel "QS World University Rankings", publié mardi, élevant à huit le nombre d'établissements belges y figurant, contre sept en 2015. Depuis la précédente édition, deux universités ont amélioré leur position, tandis que cinq ont régressé.

La KU Leuven reste la meilleure université belge du classement, gagnant même trois places (79e). Viennent ensuite l'université de Gand (131e, -7) et l'Université catholique de Louvain (UCL), passant de la 149e à la 154e place. Entrée dans le top 200 l'an dernier, la Vrije Universiteit Brussel (VUB) gagne 12 places et arrive 182e. L'université d'Anvers se classe 209e, devant l'Université libre de Bruxelles (ULB) qui perd neuf places (216e). L'université de Liège (ULg) accuse le plus important recul, tombant de la 265e à la 315e position.

L'université de Mons, nouvelle dans le classement, se situe entre la 501e et la 550e place. La treizième édition du classement QS World University rankings confirme le MIT (Massachusetts Institute of Technology - Etats-Unis) comme meilleure université au monde pour la cinquième année consécutive. L'université américaine de Stanford prend la 2e place à celle de Harvard, qui se classe 3e. Ce classement mondial des universités est réalisé chaque année par Quacquarelli Symonds (QS), une entreprise britannique spécialisée dans le conseil et l'information sur les études et les carrières.