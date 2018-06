© Statbel

Avec 31 816 personnes portant ce nom de famille au premier janvier 2017, dont 28 446 rien qu'en Flandre, les "Peeters" devancent les "Janssens" (29 309), les "Maes" (25 025) et les "Jacobs" (19 508). A noter que les dix premiers noms de ce classement national occupent également les dix premières places en région flamande.Côté wallon, c'est "Dubois" qui revient le plus souvent avec un total de 9 421 personnes (12 683 sur l'ensemble de la Belgique). C'est plus que les "Lambert" (8 579), les "Martin" (6 809) ou encore les "Dupont" (6 375).Enfin, Bruxelles-Capitale comptabilise 3 446 "Diallo", 1 951 "Bah" et 1376 "Barry".