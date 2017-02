Au début, les enfants s’amusaient à les pointer du doigt dans la circulation, ces voitures au drôle d’éclairage diurne, qui faisait un peu penser aux guirlandes qui décorent les sapins à Noël. Avec le temps toutefois, on s’y est habitué. D’autant que, en application d’une directive européenne, les feux de jour sont devenus obligatoires, pour les nouveaux véhicules, depuis le 7 février 2011. Aujourd’hui, ce sont plutôt ceux qui n’en possèdent pas que nos bambins recherchent dans le trafic…

Au-delà de cette considération oisive, c’est l’éclairage toujours plus performant de nos voitures qu’il convient de mettre en avant. Les constructeurs sont en effet perpétuellement à la recherche de nouvelles technologies afin d’améliorer la vision nocturne. "Au volant, la vue, c’est la vie", disait un vieux slogan de la sécurité routière, des phares de bonne qualité y contribuent plus que jamais sensiblement !

Pourtant, nombre de conducteurs n’en sont pas vraiment conscients, comme s’il était parfaitement normal de disposer d’un éclairage performant. Posez-vous la question : pour votre prochaine voiture, serez-vous prêt à débourser quelques centaines d’euros supplémentaires pour équiper votre voiture, par exemple, de la dernière technologie au Xénon ? Soyez toutefois rassuré, progressivement, les phares standard sont eux aussi de plus en plus performants, même si les marques premium ont souvent une guerre d’avance à ce titre sur la plupart des généralistes.

Une démo criante de vérité

Le constructeur Ford a eu la bonne idée de faire une expérience qui montre l’évolution de la qualité des phares de voiture au cours des années. La démonstration est criante de vérité et les photos que nous reproduisons ici parlent d’elles-mêmes. En six clichés, pris au Centre Héritage Ford, de Dagenham, au Royaume-Uni, on mesure à quel point voir un cycliste s’apprêtant à traverser la route à 12 mètres de distance était difficile il y a 50 ans encore (une époque où les limitations de vitesse n’étaient pas ce qu’elles sont actuellement), sans même évoquer la visibilité qu’avaient nos grands-pères (et arrière-grands-pères) au volant de leur Ford T, un modèle pourtant révolutionnaire à l’époque.

Pour information, les photos ont toutes été prises avec le même appareil, sur le même film (iso 1600), avec la même exposition (1/13e) et une ouverture de focale identique (f/9). Les voitures (Ford bien sûr) utilisées sont les suivantes : Modèle T 1908, Modèle Y 1932, Anglia 105e 1966 (1re série lancée en 1959), Fiesta 1976, Mondeo 1994 et Mustang GT 2016.

On rappellera, pour l’anecdote, que les conducteurs du Modèle T devaient allumer leurs phares à l’acétylène avant même de prendre la route tandis qu’aujourd’hui, les utilisateurs de la Mustang disposent non seulement de phares au Xénon et de la technologie LED, mais aussi du freinage automatique d’urgence pour les piétons…

Sécurité et confort sur la route

"En termes d’éclairage de la chaussée, explique Michael Koherr, ingénieur Ford dans ce domaine spécifique, on vient vraiment de très très loin. A la lumière de cette expérience, il est assez incroyable de constater à quel point les innovations en la matière ont facilité la vie des automobilistes en ce qui concerne, bien sûr, leur sécurité mais aussi leur confort sur la route".

Pour information, on soulignera que les phares au xénon ont trois fois la puissance des lampes halogènes, tout en produisant une lumière cinq fois plus blanches (laquelle, aujourd’hui, n’éblouit plus les automobilistes venant en sens inverse comme c’était parfois le cas au début).

De nos jours, on roule certes plus vite qu’avec une Ford T, mais l’éclairage peut également s’adapter à la vitesse et l’environnement direct, tandis que les feux de route, en fin de faisceau, diminuent graduellement d’intensité au lieu de s’arrêter brutalement, avec pour conséquence que les objets, les êtres humains ou les animaux apparaissent progressivement dans le champ de vision du conducteur et non tout d’un coup. "La différence entre l’éclairage d’hier et celui d’aujourd’hui, c’est comme celle qui existe entre… le jour et la nuit, dit encore Michael Koherr avec un sourire. Nous développons pour le moment un système de caméras infra-rouges qui permettra de détecter tout objet ou être humain et grand animal à 120 m de distance".

Pour notre part, nous avons déjà eu l’occasion de tester un tel système chez Mercedes, lequel repère, dans la nuit noire, un piéton (visible sur un écran) bien avant l’oeil humain ! Aujourd’hui, plus que jamais, notre voiture est une fidèle compagne qui nous aide à mieux vivre la route et, dans certains cas, à lui survivre…