Ce n’est pas tous les jours qu’un professeur de droit qui a été de surcroît doyen de sa Faculté troque son costume civil avec cravate pour le clergyman, col romain inclus. C’est encore plus rare en Belgique… C’est pourtant le pas qu’a franchi Etienne Montero, ancien doyen de la Faculté de droit de l’Université de Namur, qui vient de célébrer sa première messe solennelle comme prêtre de l’Opus Dei. Cela s’est passé à l’église Saint-Jacques sur Coudenberg à Bruxelles avec notamment, autour de l’autel, Mgr Emmanuel Cabello, le vicaire régional de la prélature de l’Opus Dei, et Mgr Herman Cosyns, le secrétaire de la Conférence épiscopale belge.

Comme tous les nouveaux prêtres de l’Opus, Etienne Montero a été ordonné à Rome par le cardinal Bertello. Ancien du collège Saint-Pierre à Uccle, il est docteur en droit de l’UCL et le sera d’ici peu en théologie de l’Université de Navarre.

Un expert souvent sollicité

Avant d’envisager le sacerdoce, il a mené une carrière de recherche et enseignement universitaire. Professeur ordinaire et doyen à l’UNamur, il a enseigné le droit civil et le droit des technologies de l’information. Il est un spécialiste du droit du commerce et de la signature numérique ainsi que de la responsabilité des intermédiaires de l’Internet.

Depuis plus de 25 ans, il s’est aussi focalisé sur les questions d’éthique politique et de bioéthique. Son expertise sur la fin de vie a été souvent sollicitée à l’étranger. Il fut aussi un des experts de l’Eglise de Belgique dans le tribunal arbitral qui a prolongé la commission de la Chambre sur les abus sexuels commis dans un rapport d’autorité.

Auteur de plusieurs ouvrages et de 150 articles scientifiques, il aurait pu poursuivre une belle carrière académique - il garde quand même une charge de cours - s’il n’avait opté pour le sacerdoce…