Les recteurs des universités francophones et des bourgmestres bruxellois se sont joints à Amnesty International en publiant une lettre ouverte à l'attention de l'Ayatollah Khamenei et l'Ayatollah Larijani. Tous espèrent de la sorte interpeller les autorités iraniennes au sort d'Hamid Babaei, doctorant à l'Université de Liège (ULg), condamné en 2013 pour "atteinte à la sécurité nationale par la communication avec des Etats hostiles".

Dans leur missive, Amnesty, bourgmestres, recteurs et échevin veulent attirer l'attention sur "l'état de santé des plus alarmants" d'Hamid Babaei. L'étudiant de l'ULg a observé une grève de la faim d'un mois et demi, suivie d'un jeûne, avec plusieurs codétenus, afin de protester contre les conditions inhumaines auxquelles ils sont soumis dans la prison.

"Ce qui nous préoccupe le plus en ce moment sont les récents événements et leurs graves conséquences sur la santé d'Hamid et d'autres prisonniers", expliquent-ils. "Le 30 juillet dernier, 53 prisonniers politiques ont été brutalement transférés vers la section 10 de la prison de Raja'i Shahr, où leurs conditions sont innommables." Et de décrire: "Fenêtres bouchées par des plaques de métal rendant l'air suffocant et humide, accès insuffisant à de l'eau potable et à de la nourriture, visites limitées à une par semaine derrière une vitre, privation de contacts téléphoniques, privations de leurs traitements médicaux et de leurs effets personnels, caméras de surveillance installées jusque dans les douches et les toilettes."

Les prisonniers ont protesté en entamant une longue grève de la faim, et l'état d'Hamid et d'autres détenus s'est dégradé à un point tel que "selon les médecins de la prison, ils avaient besoin de soins urgents à l'extérieur", affirment les auteurs. "Mais le transfert à l'hôpital leur a été refusé."

Les signataires demandent le transfert des détenus dont l'état de santé l'exige dans un hôpital hors de la prison et qu'ils ne soient plus soumis à ces conditions inhumaines. Ils en appellent également à la libération immédiate et sans condition d'Hamid Babaei, considéré par Amnesty comme "prisonnier d'opinion".

Selon Amnesty, l'étudiant de l'ULg a été condamné pour "atteinte à la sécurité nationale par la communication avec des Etats