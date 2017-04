En Belgique, comme dans d’autres pays, compte tenu du fait que tous les radars placés le long des routes ne mesurent pas la vitesse des voitures qui passent devant eux avec une précision absolue, une marge d’erreur est appliquée. C’est ce qu’on appelle la vitesse corrigée.

Afin de déterminer les sanctions applicables en cas d’excès de vitesse, on diminue la vitesse mesurée d’une marge de 6 km/heure pour les vitesses mesurées inférieures ou égales à 100 km/h et de 6 % pour les vitesses mesurées supérieures à 100km/h. Dans ce dernier cas, l’infraction est constatée dès que la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus d’un km/h. Cette marge est appliquée à toutes les méthodes de mesure de la vitesse.

Cependant, certains tribunaux de police, considérant que le matériel utilisé pour contrôler le vitesse des automobilistes est de plus en plus fiable, se sont mis à tenir compte de la vitesse “réelle” et à ne plus retenir la moindre tolérance.

C’est ainsi qu’un usager roulant à 93km/h en agglomération a été puni à la hauteur de son infraction. Il ne l’a pas entendu de cette oreille et s’est pourvu en cassation contre ses condamnations. Het Laatste Nieuws indiquait, mardi, que la Cour de cassation a estimé que le juge, au moment de sanctionner, aurait dû tenir compte de la vitesse corrigée, qui était de 87km/h.

Revoir la norme?

Pour Benoît Godart, porte-parole de l’Institut belge de la sécurité routière (IBSR), l’arrêt est logique. “Il n’y avait aucune raison d’admettre que les juges puissent appliquer des sanctions différentes selon les cas. Traiter tous les automobilistes sur un pied d’égalité est normal.”

Faut-il pour autant conserver le dispositif actuel ? “En son temps, le ministre Landuyt plaidait pour la suppression de la notion même de vitesse corrigée mais les services de police tiennent à conserver l’idée d’une marge technique, afin d’éviter des contestations abusives”, explique M. Godart. “On peut toutefois se demander s’il ne serait pas opportun de réduire la marge aujourd’hui tolérée. La question est d’autant plus pertinente que les radars de la dernière génération sont beaucoup plus précis que leurs prédécesseurs. Lors des Etats-généraux de la sécurité routière, en décembre 2015, Michaël Jonniaux, le directeur de la police de la route, s’était montré favorable à une telle mesure. La différence entre vitesse réelle et vitesse corrigée est d’ailleurs moins large chez nos voisins”, observe encore Benoît Godart.

Prochainement, on connaîtra les résultats d’une étude commandée par l’ancienne ministre de la Mobilité, Jacqueline Gallant (MR) et portant sur une possible modification des limitations de vitesse sur autoroute. “Ce pourrait être l’occasion de reparler de la marge de tolérance à appliquer en cas d’excès de vitesse”, conclut M. Godart.