Le grand public découvre les frigos, les salles de bain, le lave-linge et la télévision.

L’Atomium ! L’autorisation de bâtir fut accordée sous une condition : que le monument soit démonté après dix-huit mois. Soixante ans plus tard, Dieu merci, l’Atomium est toujours là, devenu un des symboles de notre capitale et il est resté le principal témoin, sur le plateau du Heysel, de l’Expo 58 qui fut inaugurée par le jeune roi Baudouin, le 17 avril 1958 (voici juste 60 ans) et qui, le 19 octobre, se clôturait par un bilan de près de 42 millions de visiteurs !

Le principal témoin , mais pas le seul. Le Théâtre Américain, qui faisait partie du pavillon des États-Unis, (...)

L'Atomium, un atome de cristal de fer

Combien de fois n’a-t-on pas écrit que l’Atomium représentait un atome de cristal de fer grossi 165 milliards de fois ? C’est un peu plus subtil...